Самарцы смогут купить елку на елочных базарах до 31 декабря включительно

В этом году продажа елок стартовала 16 декабря.
Фото: Евгений ЕГОРОВ
До Нового года осталось три дня, однако не все горожане успели обзавестись праздничными деревьями. Переживать не стоит: самарцы смогут купить новогодние елки до 31 декабря включительно. Об этом сообщили в администрации Самары.
– До 30 декабря 2022 года елочные базары будут работать с 08:00 до 22:00. 31 декабря продажа будет вестись всего несколько часов – с 08:00 до 12:00, – уточнили в мэрии.
Напомним, в этом году в Самаре работают 152 точки продажи новогодних елок. Они оформлены в едином стиле – на всех базарах имеется ограждение и вывеска. Власти напоминают: наличие деревянного забора по периметру торговой точки – признак того, что это официальная «елочная ярмарка».
Ранее «Комсомолка» рассказывала, по каким адресам можно купить праздничные елки и в какую цену обойдутся хвойные красавицы.
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