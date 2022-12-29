Расписание движения электричек из Самары в Бузулук изменится в новогодние праздники 2023

В праздничные дни поезда между Самарой и Бузулуком будут ходить реже Фото: Архив "КП"

В пятницу, 30 декабря 2022 года, в Самаре изменится график движения электричек в направлении Колтубанки и Бузулука. Они будут ходить по скорректированному расписанию до 9 января 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, в новогодние праздники поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16.50) – Колтубанка (приб. 17.23 - отпр. 17.25) – Самара (приб. 20.14) будет курсировать только 30 декабря и 8 января. А поезд № 6744/6742 Самара (отпр.06.50) – Колтубанка (приб. 09.42 - отпр. 09.44) – Бузулук (приб.10.15) – только 31 декабря и 9 января. Пассажиров просят быть внимательнее.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала о графике движения электричек с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. В праздничные дни они будут ходить по-новому. Изменения затронут пригородные поезда, которые курсируют из Самары в Похвистнево, от Курумоча до Жигулевского моря и от станции Мирная до Сызрани.

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