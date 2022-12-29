Страшная авария с «Калиной» и «Камазом» унесла жизни пяти человек в Самарской области

Все погибшие находились в легковом автомобиле. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 29 декабря 2022 года, на территории Самарской области произошло два смертельных ДТП, в результате которых погибли 9 человек. Одна из аварий случилась на территории Сызранского района. Там столкнулись «Лада Калина» и «Камаз».

– По предварительным данным, авария произошла в 09:40 по местному времени на 867 км автодороги М-5 «Урал». В результате ДТП водитель и четыре пассажира отечественной легковушки погибли на месте, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что прокуратура Сызранского района организовала проверку по факту произошедшего.

Напомним, еще одна авария произошла в Камышлинском районе. Неподалеку от села Камышла столкнулись грузовик «Вольво» и «четырнадцатая», погибли четверо человек.

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