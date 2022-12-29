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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:36

Елена Лапушкина проконтролирует расчистку улиц Самары от снега и наледи

Из-за снегопадов работа в городе ведется в постоянном режиме
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Бороться с обильными осадками будут порядка 3,5 тысяч человек.

Бороться с обильными осадками будут порядка 3,5 тысяч человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Нового года в Самарскую область пришли снегопады. Обильные осадки прошли в ночь на четверг, 29 декабря. В областной столице коммунальщики с раннего утра приступили к борьбе с последствиями погоды. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

– К началу рабочего дня основные городские улицы были расчищены. Под снегом может оставаться лед, поэтому поручила уделить особое внимание обработке дорог противогололедными материалами, уборке тротуаров, остановок, лестниц, подходов и подъездов к социальным учреждениям, – поделилась мэр Самары, добавив, что взяла данный вопрос на личный контроль.

По данным мэрии, в дальнейшем работы будут продолжены. В частности, днем 29 декабря бороться с последствиями снегопада в Самаре будут 223 машины и 3 421 рабочий.

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