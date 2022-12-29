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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 13:22

Самолет из Минеральных Вод сел в Самаре с отказом генератора 28 декабря 2022 года

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
Командир воздушного судна сообщил о проблемах с электрикой при заходе на посадочную полосу

Командир воздушного судна сообщил о проблемах с электрикой при заходе на посадочную полосу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в среду, 28 декабря 2022 года, над Самарой произошло авиапроисшествие. У самолета, который летел из Минеральных Вод, произошел отказ генератора.

- В 13:09 (МСК) экипаж воздушного судна А-320 при заходе на взлетно-посадочную полосу доложил о проблемах с электрикой. Произошел отказ генератора. Сигналов срочности и бедствия не было, - сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Насколько известно, все завершилось благополучно. Спустя несколько минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Курумоч.

Напомним, сегодня днем, 29 декабря 2022 года, в Самаре внепланово сел самолет из Новосибирска. Он летел в Саратов, но не смог там приземлиться.

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