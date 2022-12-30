Монтаж щита для проходки тоннеля метро в Самаре начнут в январе 2023 года

Необходимые работы проведут представители специализированного субподрядчика Фото: администрация Самары

Строители метро в Самаре приближаются к новому этапу работ. В ближайшее время на площадке в историческом центре города стартует монтаж тоннелепроходческого комплекса — так называемого щита. Приступить к этому планируется в январе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

По словам директора управления капитального строительства Александра Богданова, готовность стартового котлована на улице Галактионовской достигла 90%. В начале января планируется завершить бетонирование фундаментной плиты. После этого начнется монтаж металлоконструкций для пуска щита.

— Ориентировочно 15 января ждем прибытия в Самару представителей специализированного субподрядчика, который поставит тоннелепроходческие комплексы. Специалисты данной организации сами начнут сварку металлоконструкций, чтобы к концу января была техническая возможность пуска щита, — рассказал Александр Богданов.

Он отметил, что сначала доставят и смонтируют щит на улице Галактионовской. Установку второго — на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой — начнут позднее. Готовность стартового котлована там пока составляет 20%. В дальнейшем оба комплекса направят навстречу друг другу.

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