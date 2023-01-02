Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования по поводу смерти ветерана Сергея Алехина

Еще подростком уроженец Ростова-на-Дону пошел на фронт и всю свою жизнь посвятил защите Родины. Фото: самарский городской Совет ветеранов

В Самаре 1 января 2023 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сергей Алехин. Соболезнования выразил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Его жизненный путь олицетворяет собой целую эпоху. О заслугах перед Отечеством свидетельствуют многочисленные награды. Он внес огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение и передачу поколению принципов чести, трудолюбия, верности долгу, уважения к старшим, истории и ее урокам, — сказал Дмитрий Азаров.

Еще подростком уроженец Ростова-на-Дону пошел на фронт и всю свою жизнь посвятил защите Родины. Глава региона отмечает, что Сергея Алехина – настоящего героя, надежного товарища, мудрого наставника, интересного собеседника с легким нравом, располагающим чувством юмора и искренностью всегда ценили и любили.

— Сергей Сергеевич является примером истинной доблести, порядочности, ответственности и максимальной самоотдачи во благо общества. От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким. Скорбим вместе с вами, — заключил Дмитрий Азаров.

Редакция «КП-Самара» присоединяется к соболезнованиям.

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