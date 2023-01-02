Затопило почти всю Самару: жители пожаловались на «полноводные реки» 2 января 2023 года

Жители Самары остерегаются, что в ночь вся образовавшаяся за день вода превратится в ледяное покрытие. Фото: скриншот

Сегодня, 2 января 2023 года, самарцы жаловались на затопленные городские улицы. Многие дороги затопило в Самаре, и транспортные средства ехали, погруженные в воду.

Аномалии непредсказуемой погоды не перестают этой зимой создавать все новые препятствия для жителей региона. Самарский блогер Евгений Щекин заснял затопленное кольцо на улице 22 Партсъезда.

— Вся Самара купается: Кряж, Белорусская, Металлургов, Ново-Садовая (Апельсин), Печерская, пр. Металлистов, — сообщают очевидцы.

Жители Самары остерегаются, что в ночь вся образовавшаяся за день вода превратится в ледяное покрытие. Напомним, в ночь на 3 января убирать Самару от снега будут 163 единицы техники и 132 рабочих.