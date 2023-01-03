Назван телефон колл-центра, где можно узнать о погибших военных из Самары

Самарцы смогут узнать о судьбе родственников-бойцов по телефону горячей линии Фото: Shutterstock

Стало известно, куда можно обратиться, чтобы узнать о судьбе самарских военнослужащих. Речь идет о тех, кто в новогоднюю ночь находился в пункте временной дислокации в Макеевке (ДНР).

— Для уточнения информации необходимо ориентироваться только на официальные источники, на сведения Минобороны РФ. Телефон колл-центра — 122. Телефон дежурного в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области — 8 (846) 337-29-03, — написала на свое странице в соцсети омбудсмен Ольга Гальцова.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в новогоднюю ночь. ВСУ нанесли удар по зданию, в котором находились российские военные. Они использовали шесть снарядов HIMARS американского производства, два из которых удалось сбить. В результате случившегося погибли 63 человека. Еще несколько получили ранения. Среди них оказались и жители Самарской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Дмитрий Азаров.

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