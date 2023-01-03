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НовостиОбщество3 января 2023 11:07

Еще 137 жителей Самарской области заболели коронавирусом 3 января 2023 года

За сутки в больницы госпитализировали 15 ковид-пациентов
Анастасия ФИЛАТОВА
Общее число случаев заражения в регионе превысило 492 тысячи человек

Общее число случаев заражения в регионе превысило 492 тысячи человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние новости о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. По данным на вторник, 3 января 2023 года, в регионе зафиксировали еще 137 случаев (это меньше, чем накануне). Общее число достигло 492 063, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в больницы региона госпитализировали 15 ковид-пациентов. Еще 175 человек благополучного закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить заразу смогли 482 254 жителя Самарской области.

К сожалению, скончался еще один больной, у которого была подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали уже 8 191 смертельный случай.

Напомним, в настоящее время в Самарской области отмечается рост инфекционных заболеваний. Жителей «косят» ОРВИ и грипп. В связи с этим специалисты рекомендуют носить маски и избегать многолюдных мест.

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