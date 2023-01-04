Движение по участку трассы А-300 закрыли из-за снегопада в Самарской области 3 января 2023

Проезд ограничили для грузового и маршрутного транспорта / Фото: vk.com/gibddsamreg

Поздно вечером во вторник, 3 января 2023 года, в Самарской области закрыли для проезда участок трассы А-300. Движение ограничили для грузового и маршрутного транспорта.

- Данное решение связано с неблагоприятными погодными условиями (сильный мокрый снег, метель, ограниченная видимость). Ограничение будет действовать, пока не улучшится обстановка, - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Проезд запрещен с 23:30 на участке трассы А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. Это отрезок с 30 по 172 км, который пролегает по территории трех районов: Волжского, Большечерниговского и Большеглушицкого. По данным ГУ МЧС по Самарской области, грузовики и маршрутные автобусы не смогут ездить там как минимум до 7:00 среды, 4 января 2023 года.

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