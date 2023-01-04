Движение по участку дороги «Самара-Бугуруслан» закрыли 4 января 2023

Точного времени открытия дороги не назвали. Фото: ГИБДД Самарской области.

В ГИБДД Самарской области сообщили об ограничении движения на части дороги «Самара-Бугуруслан». Движение перекрыли с 39 по 86 км для всех видов транспорта. Также не получится проехать по дороге «Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово», там тоже ограничено движение. Все из-за состояния проезжей части.

- Данное ограничение будет действовать до момента устранения выявленных недостатков, - уточнили в ГИБДД.

Напомним, во вторник, 3 января, в Самарской области перекрыли участок трассы А-300. Движение ограничили для грузовиков и маршрутного транспорта из-за метели и сильного мокрого снега.