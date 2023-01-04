Дмитрий Азаров — о событиях в Макеевке: «После обстрела рядовые и офицеры спасали товарищей»

Дмитрий Азаров сегодня навестит раненых в ростовском госпитале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что военнослужащие, которые попали под удар в Макеевке, после обстрела спасали жизни людей и вытаскивали товарищей из-под завалов.

— Получаю информацию о том, как развивались события в Макеевке после удара вражеских сил. И чем больше узнаю, тем больше убеждаюсь, что наши парни - Герои с большой буквы. После обстрела и рядовые, и офицеры, - с ранениями, с контузией, - спасали других, вытаскивали товарищей из-под завалов, — рассказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора Самарской области, военнослужащие помогали, рискуя своей жизнью, и после прибытия сотрудников МЧС.

К сожалению, есть погибшие и среди рядовых, и среди командного состава: погиб замкомандира полка.

— Наши парни проявили себя очень достойно в этот тяжелейший момент. За проявленные мужество и отвагу буду ходатайствовать о представлении бойцов из этого полка, моих земляков к государственным наградам, — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, сегодня, 4 января 2023 года, глава Самарской области навестит раненых в госпитале в Ростове-на-Дону.