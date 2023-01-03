Дмитрий Азаров навестит в Ростове самарцев, раненных при обстреле в Макеевке

Глава региона призван родных и друзей военнослужащих запастись терпением и верой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, куда доставили самарских бойцов, которые получили ранения при обстреле в Макеевке. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что сейчас они находятся в ростовском госпитале. В среду, 4 января 2023 года, он намерен навестить их.

— Совместно с представителями Минобороны завтра навещу наших парней в Ростове, где они проходят лечение. Разберусь на месте, какая поддержка нужна, чем может помочь Самарская область. Есть предварительные договоренности по долечиванию бойцов как у нас в регионе, так и в ведущих ведомственных госпиталях страны, — отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона обратился к родным и друзьям военнослужащих. Он призвал их запастись терпением и верой, ждать официальной информации. По словам Дмитрия Азарова, сейчас проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности погибших, а в госпиталях — по учету раненых.

— Каждую семью обязательно уведомим, что с вашим близким человеком, где он находится. Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо. Молимся за наших земляков, — добавил губернатор.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в новогоднюю ночь. Под удар ВСУ попало здание, где располагались российские военные. Среди них были и бойцы из Самарской области. По данным Минобороны РФ, в результате обстрела погибли 63 человека, еще несколько получили ранения. Сегодня память павших солдат почтили в Самарской области.

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