Трассу «Самара-Бугуруслан» перекрывали из-за смертельного массового ДТП 4 января 2023

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, из-за чего перекрывали участок дороги «Самара-Бугуруслан». На 49 км трассы, в районе Тургеневки, произошло массовое ДТП - столкнулись «Рено Логан», «Тойота Камри» и вазовская «двенадцатая», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- В ДТП есть погибший и пострадавший, - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Они выясняли причины и обстоятельства аварии. На время проведения следственных действий перекрывали участок дороги с 39 по 89 км.

Сейчас движение восстановлено.