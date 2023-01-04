Трассу «Самара-Бугуруслан» перекрывали из-за смертельного массового ДТП 4 января 2023

На месте работали сотрудники правоохранительных органов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, из-за чего перекрывали участок дороги «Самара-Бугуруслан». На 49 км трассы, в районе Тургеневки, произошло массовое ДТП - столкнулись «Рено Логан», «Тойота Камри» и вазовская «двенадцатая», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- В ДТП есть погибший и пострадавший, - говорится в сообщении.
На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Они выясняли причины и обстоятельства аварии. На время проведения следственных действий перекрывали участок дороги с 39 по 89 км.
Сейчас движение восстановлено.