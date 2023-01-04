Двое взрослых и ребенок погибли в массовом ДТП в Самарской области 4 января 2023

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области в среду, 4 января 2023 года, в районе 16:40 произошло массовое ДТП. На дороге «Самара — Большая Черниговка — граница с республикой Казахстан» столкнулись «Форд Фокус» и два грузовика. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Один из погибших — несовершеннолетний, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— Полицейские осмотрели место происшествия, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, приняли все меры по установлению очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики, опрашивают свидетелей произошедшего, — рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности аварии.

Напомним, 4 января произошло массовое ДТП и на трассе «Самара — Бугуруслан». Оно также оказалось смертельным.