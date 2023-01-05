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НовостиОбщество5 января 2023 11:01

Жена генерала Колотовкина из Самары выступила с траурной речью и обратилась к военным

Жители защитили женщину после общественного резонанса
Алена ПРОВКИНА
Екатерина Колотовкина обратилась к военнослужащим. Фото: Екатерина Колотовкина

Екатерина Колотовкина обратилась к военнослужащим. Фото: Екатерина Колотовкина

В Самаре жена генерала Колотовкина обратилась к военнослужащим и гражданам. После ее траурной речи многие пользователи стали писать негативные комментарии.

Руководитель благотворительного фонда «Звезда и Лира» высказалась после обстрела под Макеевкой. Екатерина выразила свои соболезнования и отметила доблесть героев. Некоторые фразы о важности ответных действий пользователи социальный сети неверно истолковали. Уже после Екатерина отметила на своей официальной странице, сколько негативных сообщений пришло после речи. Самарцы и граждане, следящие за деятельностью женщины, поддержали жену генерала.

Напомним, после обстрела в Макеевке часть бойцом перевезут на лечение в Самары. Губернатор Дмитрий Азаров посетил госпиталь и обратился к пострадавшим при обстреле ВСУ.

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