В Самаре экстренно посадили самолет, летевший в Баку, из-за болезни пассажира

Самолет приземлился в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали об экстренной посадке самолета, летевшего из Москвы в Баку. Одному из пассажиров на борту стало плохо.

По информации AVIAINCENDENT, диспетчерам о происшествии сообщили пилоты. Эшелон запросил посадку и медицинскую помощь в аэропорту Самары из-за больного пассажира. Отмечают, что сигнал срочности не был объявлен.

Рейс обслуживала компания «ЮТэйр». О состоянии здоровья пассажира пока ничего неизвестно. Напомним, в аэропорту Курумоч рассказали о первых рейсах в январе 2023 года.

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