Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 16:56

Самарским продавцам на рынке помогает нарядная собака

Пса нарядили в праздничный костюм
Алена ПРОВКИНА
Нарядный пес радует горожан. Фото: "Честная Самара"

Нарядный пес радует горожан. Фото: "Честная Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами наряженного пса на рынке. Животное сопровождает и помогает продавцу.

Судя по комментариям пользователей в социальных сетях, пса зовут Санек и он часто добровольно остается лежать рядом со своим хозяином. Горожане отмечают, что Санек доброжелателен и не кидается на проходящих посетителей.

- Собака с рождения с ним, ходит и лежит без принуждения, так что всё нормально, - сообщают комментаторы.

Напомним, также самарцы поделились видео игр лисы по дороге в Рождествено. Животное без страха подходило к людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал