Самарским продавцам на рынке помогает нарядная собака

Нарядный пес радует горожан. Фото: "Честная Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами наряженного пса на рынке. Животное сопровождает и помогает продавцу.

Судя по комментариям пользователей в социальных сетях, пса зовут Санек и он часто добровольно остается лежать рядом со своим хозяином. Горожане отмечают, что Санек доброжелателен и не кидается на проходящих посетителей.

- Собака с рождения с ним, ходит и лежит без принуждения, так что всё нормально, - сообщают комментаторы.

Напомним, также самарцы поделились видео игр лисы по дороге в Рождествено. Животное без страха подходило к людям.

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