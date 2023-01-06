В Самарской области завершились поиски пропавшего 15-летнего подростка

15-летний Артем М. исчез три дня назад. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области завершились поиски 15-летнего жителя села Подстепки. Парень пропал 3 января 2023 года – ушел из дома на улице Дачной и бесследно исчез. Артема М. искали полицейские и волонтеры «Лиза Алерт». Вечером в пятницу, 6 января, стало известно, что молодой человек разыскан.

– Мальчик найден сотрудниками полиции и передан родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ранее исчезновение подростка в Самарской области закончилось трагедией. 16-летнего Егора искали три дня – он ушел из школы в Кинеле днем 15 ноября и пропал. Полиция и волонтеры без устали прочесывали город и его окрестности, разыскивая подростка и просили откликнуться всех возможных очевидцев. К сожалению, молодой человек был найден погибшим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.