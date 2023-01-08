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НовостиПроисшествия8 января 2023 10:33

В Самарской области в лобовом столкновении с грузовиком погибли водитель и пассажир «Лады Калины»

Несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки госпитализирован в больницу
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Водитель и пассажир Лады погибли на месте

Водитель и пассажир Лады погибли на месте

Фото: из соцсетей

Около 10 часов утра, 8 января 2023 года, в Похвистневском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, на трассе Самара-Бугуруслан столкнулись грузовой автомобиль «Сина» и отечественная легковушка «Лада Калина».

В результате аварии погибли водитель и пассажир «Лады». В машине также находился ребенок, его с различными травмами госпитализировали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП и оградили место аварии. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

О состоянии второго водителя не сообщается

О состоянии второго водителя не сообщается

Фото: из соцсетей