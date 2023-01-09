В Самарскую область прибыл второй борт с бойцами из ростовского госпиталя

Военнослужащих встретил глава региона Дмитрий Азаров. Фото: Андрей Савельев

Еще несколько самарских военнослужащих, получивших травмы при обстреле в Макеевке (ДНР), прибыли на территорию губернии. Второй спецборт Министерства обороны приземлился в Самарской области в воскресенье, 8 января. Домой вернулись военные, проходившие лечение в ростовском госпитале. Бойцов встретил лично глава региона Дмитрий Азаров.

– Дальнейшее лечение и реабилитация бойцов будет проходить в самарском госпитале. Я искренне благодарен Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих из Ростовской области сюда, на самарскую землю, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что сейчас на лечении в Ростове-на-Дону остаются еще 15 самарских военных. В их числе – бойцы, прибывшие с горбольницы Макеевки.

– По мере того, как врачи дадут возможность транспортировки, мы постараемся также доставить их домой. Часть военнослужащих сейчас размещены в специализированных госпиталях Министерства обороны в Москве и Санкт-Петербурге и также получают качественное лечение, – поделился Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее в Самарскую область вернулись 45 военнослужащих. Они прибыли домой 6 января 2023 года.

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