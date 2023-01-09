В Самарской области подобные аномальные морозы фиксировали 83 года назад

В регионе ожидается сильное понижение температуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается аномальное понижение температуры. Подобную погоду последний раз фиксировали 83 года назад.

По информации начальника ГМЦ Ануровой Людмилы, ночью и утром во вторник, 10 января 2023 года, в регионе ожидается мороз и понижение температуры до -40 градусов. На территории губернии последний раз фиксировали подобную погоды в ночь, 10 января 1940 года: в Алексеевском районе – ниже 41 градуса, в Безенчукском районе -43 градуса, в Клявлинском районе -39 градусов.

В остальные годы более низких температур не было. Напомним, из-за морозов в школах объявили дистанционное обучение.

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