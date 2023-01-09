Жена самарского генерала Колотовкина призвала граждан объединиться

Екатерина Колотовкина обратилась к гражданам. Фото: социальные сети Екатерина

Супруга генерала Колотовкина из Самары опубликовала трогательную и мотивирующую речь в социальных сетях. Екатерина призвала граждан объединиться в новом году.

- И мы как никогда должны сплотиться, дать отпор врагу. Каждый должен быть полезен на своем месте, - отмечает Екатерина Колотовкина.

Напомним, Екатерина является автором фотопроекта «Жены героев», который стал одним из самых трогательных событий региона в прошлом году. После обстрела в Макеевке супруга генерала не осталась в стороне и обратились к военным и гражданам.

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