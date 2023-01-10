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НовостиОбщество10 января 2023 4:19

В Самаре автобусы №50 и 61 пустили в объезд из-за коммунальной аварии

ЧП произошло в Постниковом овраге
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Движение транспорта было затруднено в обе стороны.

Движение транспорта было затруднено в обе стороны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 9 января 2023 года, в Самаре произошло небольшое коммунальное ЧП. Из-за порыва трубы с холодной водой движение транспорта по улице Ново-Садовой в Постниковом овраге оказалось парализовано. Из-за этого некоторые автобусы пришлось пустить в объезд. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

– Движение транспорта невозможно в обе стороны. Автобусы №50 и 61 следуют в объезд. Их временный маршрут – по проспекту Масленникова, Московскому шоссе, улице Потапова в направлении «из города». По направлению «в город» автобусы едут по улице Советской Армии, Московскому шоссе и проспекту Масленникова, – рассказали городские власти.

По данным «СКС», сейчас работы на участке продолжаются. Автобусы пока продолжают следовать в объезд.

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