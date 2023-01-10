Сильные морозы установили новый рекорд в Самарской области 10 января 2023 года

Местами столбик термометра упал до -38.5. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжают бушевать крепкие морозы. В минувшую ночь региональные метеостанции зафиксировали рекордно низкие температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По информации специалистов, в Кинель-Черкассах во вторник, 10 января 2023 года, столбик термометра упал до -38.5 градусов. В последний раз рекордное похолодание было зафиксировано в 1997 году – тогда температура воздуха составила -35.1 градуса.

На метеостанции Аглос температурные показатели побили рекорд 2008 года. В ночь на 10 января температура здесь упала до -32.1 градуса. А в Тольятти столбик термометра держался на отметке в -32.5 градусов. До этого крепкие морозы приходили в Автоград в 1987 году – в то время за окном было -32.2 градуса.

Отметим, что жителям Самарской области придется терпеть морозы еще несколько дней. По данным синоптиков, уже к концу недели в регион придет потепление.

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