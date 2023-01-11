«Крылья» стартуют в новом году тремя матчами с «Динамо» подряд

После зимней паузы "Крылья Советов" трижды подряд сыграют с московским "Динамо". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Появились даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России по футболу и первых трех туров первенства РПЛ в 2023 году. Календарь свел «Крылья Советов» и «Динамо» в трех первых матчах года.

Сначала команды сойдутся в Самаре в праздничный день 23 февраля в 16 часов на «Солидарность Арене» в первом раунде кубкового четвертьфинала. Ответная игра Кубка состоится на столичной «ВТБ-Арене» в среду, 1 марта в 20 часов по Москве.

Спустя четыре дня «Динамо» и «Крылья» там же сойдутся уже в рамках 18 тура российской премьер-лиги. Начало встречи в воскресенье, 5 марта в 14 часов по московскому времени.

Игру 19-го тура «Крылья Советов» проведут спустя ровно неделю, и опять в Москве. Это будет поединок 19-го тура РПЛ против ЦСКА. Начало игры на «ВЭБ-Арене» 12 марта в 16.30 мск.

В Самаре «Крылья Советов» вновь сыграют только 19 марта. Соперником волжан будет «Ахмат» из Грозного. Воскресный матч на «Солидарность Арене» начнется в 17.30 местного времени.

Пока же самарская команда отправилась на первый зимний тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведет два контрольных матча.