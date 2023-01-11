В Самарской области зафиксировали сильный скачок атмосферного давления

В регионе сильный атмосферный скачок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты отмечают скачок атмосферного давления. Подобные перепады могут повлиять на самочувствие местных жителей.

Судя по данным gismeteo, над регионом проходит антициклон. В ночь с 10 на 11 января отмечают скачок с 773 мм. рт. ст. до 780 мм. рт. ст. При этом, днем, в среду, отметка достигнет 783 мм. рт. ст, а утром 12 января – 180 мм. рт. ст. Повышенное атмосферное давление может негативно сказаться на жителях, страдающих аллергией, астмой или повышенным артериальным давлением. В этот период могут появиться головные и сердечные боли, слабость, а также снизится работоспособности.

Напомним, в ближайшие дни Самару накроет сильная магнитная буря. Метеочувствительные горожане столкнуться с недомоганием. Следует подготовиться к изменениям.

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