Виктор Герасименко: «Считаю, что Александр Ефанов достоин носить звание «Почетный гражданин Самарской области»

Александр Ефанов с 2018 года занимает пост председателя Шестого кассационного суда / Фото: Дмитрий Бурлаков

Почетный гражданин Тольятти и Самарской области, председатель совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко прокомментировал присвоение нового звания Александру Ефанову. Теперь председатель Шестого кассационного суда, заслуженный юрист РФ тоже стал почетным гражданином региона.

- Я считаю, что Александр Ефанов достоин носить звание «Почетный гражданин Самарской области». Наверно, неслучайно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назначил его председателем Шестого кассационного суда. Я могу с гордостью отмечать, насколько лучше в Самарской области поставлена система, особенно в судах апелляции, кассации, чем в других регионах, - сказал Виктор Герасименко.

Напомним, Александр Ефанов работает в области юриспруденции более 35 лет. Большая часть из них связана с Самарской губернией. Он возглавляет Шестой кассационный суд общей юрисдикции, который работает на 9 регионов ПФО, с 2018 года.

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