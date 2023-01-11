В Самаре Волгу наконец-то сковал лед в середине января 2023 года

Лед покрыл реку в январе. Фото: скриншот видео
В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами с высоты птичьего полета. Волгу наконец-то сковал лед
Судя по опубликованным кадрам, на реке появился тонкий слой льда. Сильные морозы поспособствовали появлению наледи. В регионе отмечали аномальное понижение температуры до -40 градусов. В социальных сетях горожане отметили, что на льду уже подготавливают участки для купаний.
Напомним, в результате аномальных морозов в регионе случилось множество коммунальных аварий. В том числе, прорыв воды зафиксировали на улице Гвардейской. Автолюбителям пришлось самостоятельно высвобождать транспорт из ледяного плена.
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