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НовостиОбщество11 января 2023 8:58

В Самаре Волгу наконец-то сковал лед в середине января 2023 года

Появились кадры с высоты
Алена ПРОВКИНА
Лед покрыл реку в январе. Фото: скриншот видео

Лед покрыл реку в январе. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами с высоты птичьего полета. Волгу наконец-то сковал лед

Судя по опубликованным кадрам, на реке появился тонкий слой льда. Сильные морозы поспособствовали появлению наледи. В регионе отмечали аномальное понижение температуры до -40 градусов. В социальных сетях горожане отметили, что на льду уже подготавливают участки для купаний.

Напомним, в результате аномальных морозов в регионе случилось множество коммунальных аварий. В том числе, прорыв воды зафиксировали на улице Гвардейской. Автолюбителям пришлось самостоятельно высвобождать транспорт из ледяного плена.

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