Самарцы показали, как выглядит дорога после коммунальной аварии на улице Гвардейской

Дорожки покрыл лед. Фото: "Подслушано Самара"

В последние дни в Самаре горожане все чаще делятся кадрами последствий коммунальных аварий. На участках происходят прорывы.

Из-за аномального похолодания, утечки быстро превращаются в «каток». Так, на улице Гвардейской местные жители пожаловались на сильный гололед и застывшие лужи. Судя по опубликованному сообщению в социальных сетях, пройти по пешеходным дорожкам невозможно. Приходится обходить участок по проезжей части, чтобы дойти до подъезда. Машины вмерзли в лед. Водители самостоятельно вызволять автомобили из плена. Вода дошла до угла лицевой части дома.

Напомним, еще один прорыв случился у остановки «Постников овраг» по улице Ново-Садовой. Из-за коммунальной аварии движение затруднено, общественный транспорт пустили в объезд. Специалисты уже провели ремонтные работы. Разрытый котлован засыпают.

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