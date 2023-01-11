Выдавал жену за обманутую дольщицу: самарского бизнесмена обвиняют в мошенничестве на 4 млн рублей

Суд уже приступил к рассмотрению дела директора стройфирмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности уголовного дела директора самарской фирмы, которого обвиняют крупном мошенничестве. Мужчина пытался выдать свою супругу за обманутую дольщицу, что привело к ущербу на сумму более 4 млн рублей.

По предварительным данным, под пристальное внимание правоохранителей попал председатель совета директоров ООО «Прогресс» Михаил Овчаров. По версии следствия, мужчина с 8 июля 2004-го по 21 марта 2021 года стал собственником квартиры в строящемся доме на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Самаре. Насколько известно, действовал он не один, а в группе лиц по предварительному сговору. Провернуть аферу ему помогло служебное положение.

Правоохранители установили: в 2017 году мужчина узнал, что министерство Самарской области проводит работу по восстановлению нарушенных прав дольщиков. Эти люди пострадали от его же фирмы. Он изготовил и зарегистрировал на имя своей жены фиктивные документы для приобретения права на жилое помещение. Женщина в дальнейшем передала это право супругу по договору уступки. При этом она не догадывалась о его преступном замысле.

Недавно расследование дела о мошенничестве при долевом строительстве было завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в суд. Первое заседание состоялось во вторник, 10 января 2023 года, в Самарском районном суде. Как пишет Волга Ньюс, на нем обвиняемому продлили меру пресечения. Он будет находиться под домашним арестом еще три месяца.

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