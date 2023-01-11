Инспекторы помогли автолюбителям. Фото: ГИБДД Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области дорожные инспекторы смогли помочь замерзающим водителям. Мужчины не могли завести транспорт.

По сообщению ГИБДД по Самарской области, в ночь с 10 на 11 января 2023 года экипаж в составе лейтенанта Сергея Потапова и старшего лейтенанта Алексея Сидорова патрулировал участок автодороги. Во время работы, правоохранители заметили большегруз DAF, стоящий на одном месте. Как оказалось, водитель не мог завести фуру в аномальный мороз -35 градусов.

Автолюбителя доставили в одну из гостиниц, чтобы тот смог согреться и переночевать. Уже утром инспекторы оказали помощь владельцу иномарки, у которого отказало сцепление. Машину отбуксировали с автодороги Урал-Сергиевск.

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