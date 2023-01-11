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НовостиОбщество11 января 2023 12:00

В Самарской области перевыполнили план по расселению граждан из аварийного жилья

По плану новую жилплощадь должны были получить 9,93 тысяч человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Властям удалось расселить более 11 тысяч граждан.

Властям удалось расселить более 11 тысяч граждан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». По итогам прошлого года региону удалось перевыполнить намеченные планы. Об этом сообщили в областном правительстве.

– В 2022 году планировалось расселить 9,93 тысяч граждан из аварийного жилого фонда из 166,4 тыс. кв. метров. В результате новую жилплощадь получили 11,27 тысяч человек – их расселили из жилого фонда общей площадью порядка 187,39 тыс. кв. метров, – рассказали в правительстве Самарской области.

Таким образом, региону удалось исполнить план на 112%. Ранее власти сообщали о возможном перевыполнении показателей. Отмечалось, что для этого были привлечены средства из регионального бюджета. По состоянию на ноябрь 2022 года квартиры были законтрактованы, шла сдача домов и передача жилья гражданам.

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