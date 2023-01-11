В Самарской области перевыполнили план по расселению граждан из аварийного жилья

Властям удалось расселить более 11 тысяч граждан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». По итогам прошлого года региону удалось перевыполнить намеченные планы. Об этом сообщили в областном правительстве.

– В 2022 году планировалось расселить 9,93 тысяч граждан из аварийного жилого фонда из 166,4 тыс. кв. метров. В результате новую жилплощадь получили 11,27 тысяч человек – их расселили из жилого фонда общей площадью порядка 187,39 тыс. кв. метров, – рассказали в правительстве Самарской области.

Таким образом, региону удалось исполнить план на 112%. Ранее власти сообщали о возможном перевыполнении показателей. Отмечалось, что для этого были привлечены средства из регионального бюджета. По состоянию на ноябрь 2022 года квартиры были законтрактованы, шла сдача домов и передача жилья гражданам.

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