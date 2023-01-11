В Самаре появилось граффити в память о страшных событиях в Макеевке и погибших бойцах

Таким образом художник почтил память погибших военнослужащих. Фото: Роман Михеев

Самарский художник-граффитист Роман Михеев почтил память военнослужащих, погибших при обстреле в Макеевке (ДНР). Он выполнил граффити, рассказывающее о страшных событиях начала 2023 года. Рисунок появился на 9-й просеке в Самаре.

– Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших. Это потеря для всех нас, для всей России. Плачу вместе с самарским народом, – написал Роман.

Ранее художник побывал в Балаклее. Он оказался в городе накануне наступления ВСУ. Он отправился туда добровольцем – привез гуманитарную помощь. В городе Роман тоже рисовал уличные граффити на стенах домов. В Балаклее самарец провел почти целый месяц.

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