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НовостиСпорт11 января 2023 17:08

Привет, Бобер! Сын заслуженного ветерана «Крыльев» прибыл на сбор самарской команды

17-летний Иван Бобер находится в коллективе Игоря Осинькина на просмотре
Евгений ЕГОРОВ
Бобер-младший не прочь повторить достижение своего отца в "Крыльях". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бобер-младший не прочь повторить достижение своего отца в "Крыльях". Фото: ПФК "Крылья Советов"

На просмотр в «Крылья Советов» прибыл еще один потенциальный новичок. Его фамилия хорошо знакома самарским болельщикам. 17-летний Иван Бобер — сын Антона Бобра, заслуженного ветерана «Крыльев Советов», сыгравшего за команду из Самары 300 матчей.

Молодой полузащитник в настоящее время выступает за «Академию «Чертаново», а также вызывается в юношескую сборную России в своем возрасте. Тренеры «Крыльев» познакомятся с ним в ходе первого турецкого сбора.

На просмотре в команде находится также 19-летний защитник из ЦСКА Дмитрий Каптилович. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подчеркнул, что в данном случае речь идет только о знакомстве с игроком, а не о возможном контракте.

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