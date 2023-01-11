Улица Некрасовская в районе пожара полностью покрылась льдом

Вокруг места пожара все во льду Фото: Евгений ЕГОРОВ

Несмотря на то, что открытое горение в доме по улице Некрасовской, 25а ликвидировано, пожарные не покидают объект. Пожарная машина стоит прямо посреди перекрестка улиц Куйбышева и Некрасовской, подключенная к гидранту в колодце.

Улицы Некрасовская, Фрунзе и Куйбышева в районе бушевавшего пожара по-прежнему перекрыты. Да автомобилям и было бы затруднительно проехать по ним. Из-за обильных потоков воды во время тушения пожара дороги полностью покрылись толстой и неровной ледяной коркой. Коммунальная техника уже выехала на место и приводит улицы в порядок.

Сам горевший дом патрулируется полицией во избежание мародерства. Напомним, что жилой дом загорелся на улице Некрасовской еще утром, пожарным пришлось бороться с огнем весь день. Пожар унес жизни двух человек. Открытое горение было ликвидировано в 20.19.