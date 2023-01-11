Пожарные ликвидировали возгорание в доме на ул. Некрасовской в Самаре

Борьба с пожаром продолжалась с утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарные завершили борьбу с огнем в жилом доме на улице Некрасовской, 25а. Справиться с возгоранием удалось только вечером. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Ликвидация открытого горения на площади 800 квадратных метров была объявлена в 20:19 11 января 2023 года, – информирует ГУ МЧС по региону.

Пожар на улице Некрасовской произошел утром в среду, 11 января. В результате ЧП погибли двое человек – маленький ребенок и женщина. Пожарные эвакуировали пять человек, еще 17 были выведены из здания до их приезда. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По факту пожара были организованы проверки, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Для жильцов был организован пункт временного размещения, им окажут необходимую помощь.

Сейчас за пострадавшим при пожаре доме установлено круглосуточное наблюдение. Полиция взяла здание под охрану, чтобы избежать мародерства.

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