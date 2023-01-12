Экс-начальник угрозыска в Самаре отделался условным сроком за мошенничество

Бывшего полицейского приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор бывшему начальнику уголовного розыска ОП № 9. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По данным правоохранителей, мужчина получил от своего подчиненного 30 тысяч рублей. Тот попал под прокурорскую проверку и рисковал получить уголовное наказание. Начальник угрозыска пообещал помочь ему - передать деньги в качестве взятки сотрудникам органов исполнительной власти. Однако сделать он это не мог, да и не хотел. В мае 2022 года мужчину задержали сотрудники ФСБ.

В отношении полицейского в СУ СК по Самарской области тогда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Недавно мужчина предстал перед судом. Его признали виновным и назначили 1,5 года лишения свободы условно.

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