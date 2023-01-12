В Самаре замначальника медучреждения ФСИН получил условный срок за «продажу» инвалидности

Замначальника задержали с поличным при получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 38-летний заместитель начальника центра медицинской и социальной реабилитации ФСИН Иван Земзин получил условный срок за «продажу» инвалидности.

— Установлено, что Земзин организовал мошенническую схему. Он обманом получал деньги за оформление инвалидности, но не намеревался исполнять обещанное, — рассказали в УФСБ по Самарской области.

В июле 2022 года замначальника задержали с поличным при получении взятки в размере 250 тысяч рублей от жителя Самары за оказание содействия в оформлении 3 группы инвалидности.

СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело. Промышленный районный суд Самары признал Ивана Земзина виновным и назначил наказание в виде условного срока лишения свободы на 1 год и 8 месяцев.

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