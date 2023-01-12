Самарцы получили сладкие призы за оплаченные квитанции

Самарцы получили торты. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре ресурсоснабжающая компания провела новогоднюю акцию «В Новый год – без старых долгов!». Ответственные горожане, оплатившие квитанции, получили призы.

По информации «РКС-Самара», в акции приняли участие более 5500 абонентов. С 1 по 28 декабря самарцы, оплатившие услуги водоснабжения и водоотведения, могли получить подарки от предприятия. Большинство жителей предпочли сладких приз – торты. Еще 400 участников выбрали скидку в 100 рублей на оплату квитанций.

Напомним, первые квитанции за воду в этом году горожане получат в феврале. Абонентам следует сдать показания в этом месяце.

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