Самарские бойцы предложили создать мемориал в память о трагедии в Макеевке

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн навестил раненых в самарском госпитале / Фото: hinshtein.ru

Мобилизованные из Самарской области предложили создать мемориал в память о погибших и раненых при обстреле в Макеевке. Такое предложение озвучили бойцы, которые сейчас находятся на лечении в госпитале Самары.

- Несколько человек предложили создать мемориал в память о погибших и раненых той страшной ночью. Обязательно проработаем эту идею, - написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Парламентарий навестил раненых бойцов в среду, 11 января 2023 года. Прошел по всем палатам, интересовался, какая помощь им нужна. За себя почти никто не просил. По словам Александра Хинштейна, многие беспокоятся за однополчан, которые остались в зоне СВО. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы на какое-то время вернуть военнослужащих на реабилитацию.

- Все раненые (за редким исключением) хотят быстрее вылечиться и вернуться назад в свой полк, чтобы отомстить за товарищей. Глядя им в глаза, я в очередной раз подумал сегодня: «Такой народ невозможно победить!», - поделился Александр Хинштейн.

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