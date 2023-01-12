Самарские врачи напомнили, что регулярная физическая активность снижает риск развития рака

у пациентов с сахарным диабетом заболеваемость раком в целом на 15-30% выше. Фото: региональный минздрав

Жителям Самарской области напомнили, что регулярная физическая активность снижает риск развития рака. Об этом рассказали в минздраве Самарской области.

Среди мужчин и женщин, которые регулярно занимаются спортом, заболеваемость разными видами онкологии значительно ниже, чем среди тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Умеренные регулярные физические нагрузки снижают риск смертности от колоректального рака, рака молочной железы и простаты на 38%, а от остальных видов – на 34%.

По словам врачей, недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение, может стать фактором развития болезней обмена веществ, например, сахарного диабета. А у пациентов с сахарным диабетом заболеваемость раком в целом на 15-30% выше. Взрослым рекомендуется заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю.

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