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НовостиОбщество12 января 2023 11:25

Мороз вывел из строя стрелочный перевод у трамвайной остановки «Ул. Солнечная» в Самаре

Специалисты ТТУ уже занимаются устранением неисправности
Анастасия ФИЛАТОВА
Из-за поломки стрелочного перевода трамваи следуют по улице Фадеева

Из-за поломки стрелочного перевода трамваи следуют по улице Фадеева

Фото: администрация Самары

Уходящий мороз успел оставить неприятный сюрприз жителям Самары. Из-за сильных холодов вышел из строя стрелочный перевод около трамвайной остановки «Ул. Солнечная». Об этом в четверг, 12 января 2023 года, сообщили в департаменте транспорта.

— Специалисты МП «ТТУ» устраняют неисправность автоматического стрелочного перевода у остановки «Ул. Солнечная». Электроника управления привода вышла из строя из-за морозов, — рассказали представители ведомства.

В дептрансе отметили, что все трамвай пока следуют через улицу Фадеева. Напомним, в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной (ост. «Ул. Солнечная») курсируют несколько маршрутов. Среди них: трамваи № 5, 7, 20, 20к, 22 и 24.

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