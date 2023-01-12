Потенциальный новичок «Крыльев Советов» не полетел на сбор со «Спартаком»

Красно-белые готовы отпустить Рассказова без компенсации. Фото: ФК «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов не полетел на тренировочный сбор красно-белых. Это указывает на то, что он близо‌к к переходу в другой клуб.

Новой командой Рассказова источники называют самарские «Крылья Советов». По информации metaratings.ru, в переходе футболиста заинтересован главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«Спартак» готов отпустить Рассказова без компенсации, так как у игрока летом заканчивается контракт, и продлевать его столичный клуб не планирует.

Напомним, пока «Крыльев Советов» объявили о подписании только одного новичка, им стал Владимир Сычевой из «Оренбурга», который будет выступать за самарскую команду под фамилией Писарский.