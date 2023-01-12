Самарцы обнаружили зайца в Куйбышевском районе в январе 2022 года

Необычный гость попал на видео. Фото: скриншот с видео

Животные не перестают удивлять жителей областной столицы. Лесные туристы активно посещали Самару в прошлом году и не оставили эту затею в текущем. Так, 11 января 2023 года самарцы обнаружили зайца. Необычный гость попал на видео, которым очевидцы поделились в социальных сетях.

По словам горожан, животное было замечено в Куйбышевском районе. Судя по видео, заяц чувствовал себя вполне комфортно: он спокойно бегал по вечерним улицам.

В комментариях самарцы отметили, что заяц мог так далеко забежать в поисках еды. Впрочем, сам факт присутствия в городе необычного животного их не удивил: жители утверждают, что неподалеку от места, где заметили зайца, находится лесопосадка.

Напомним, в прошлом году в Самаре обнаружили лося. Его заметили в центре, однако вскоре он убежал во дворы, где уютно устроился на крыше гаража. К счастью, лесного гостя быстро поймали и вернули в естественную среду обитания.

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