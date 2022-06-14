В Самаре нашествие диких животных. Что происходит и как быть, если встретил в городе лося

Почему в Самаре так часто встречаются дикие животные Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Встретить на самарских улицах миниатюрную девушку с енотом на поводке уже не считается чем-то необычным, а вот увидеть лося, сидящего на гараже в центре Самары, - зрелище диковинное. В последнее время видео и фото с различных точек города в социальных сетях встречаются все чаще. Журналист «КП-Самара» поговорила с главным зоотехником местного зоопарка Александром Кузовенко, который рассказал, почему звери идут в мегаполис и что делать, если встретился лицом к лицу с лесным обитателем.

Виноваты сами люди

Если говорить о причинах, почему дикие звери выходят из леса и идут в города, то здесь их может быть несколько. По словам зоолога, существуют естественные причины, например, поиск пропитания, а также и независящие от природы ситуации.

- Часто диких животных в городах можно встретить в летний период. Это в большинстве случаев связано с тем, что люди начинают выбираться на природу, ставить палатки в лесах, жечь костры и шуметь. Все эти факторы пугают лесных обитателей, и они стараются убежать подальше от неблагоприятного для них раздражителя. Зачастую звери бегут не в ту сторону и попадают в населенные пункты, - делится Кузовенко.

На территории Самарской области насчитывается более 80 видов млекопитающих и более 200 видов птиц. К людям в большинстве случаев выходят косули, лоси, кабаны, а также лисы, хорьки и зайцы. Встреча с мелкими животными не часто несет в себе опасность для человека, не считая того, что лисицы и хорьки любят полакомиться домашней птицей. А вот встреча лицом к лицу с кабаном или лосем – это совсем другое.

На городских улицах встречаются даже кабаны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Лось на гараже и ДТП с косулей

«Комсомолка» ранее рассказывала о лосенке, который переплыл через Волгу со стороны Самарской Луки и попал в Самару. Животное от страха металось по дворам, пугая местных жителей. Специалисты из департамента охоты и рыболовства Самарской области вместе со спасателями несколько часов ловили напуганное животное. В одном из дворов на улице Энтузиастов ветеринарам удалось ввести снотворное лосю, чтобы погрузить его в автомобиль и увезти из города в естественную среду обитания.

Лосенок сначала напугал пенсионерку, а потом забрался на гараж Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На День России самарцы увидели в центре города косулю. Животное бегало по набережной, потом в районе метро «Алабинская». На одном из оживленных перекрестков косуля на всей скорости врезалась в иномарку. Водитель не ожидал такой «помехи справа», а животное побежало дальше, будто бы ДТП не произошло.

Нельзя идти на прямой контакт

- При встрече с диким зверем, где бы то ни было – в городе или лесу, нельзя идти на прямой контакт. Также не стоит стоять на его пути, ведь в этот момент животное сильно напугано и просто не видит препятствия. Нужно сообщить о животном в департамент охоты и рыболовства, который и будет решать, как ловить зверя и увозить подальше от города, - говорит эксперт.

Специалисты вводят снотворное животному, обездвиживают и вывозят в лес Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Александра Кузовенко, часто после столкновения с автомобилями или заборами, животное, к сожалению, погибает. Государство не несет ответственности за ДТП с дикими животными, однако Минприроды РФ может наложить штраф на водителя, который нанес ущерб лесному хозяйству. За сбитого лося такса составляет 80 тысяч рублей, кабан – 30 тысяч рублей, косуля – 40 тысяч. Таким образом, самарец, в машину которого врезалась косуля, будет оплачивать ремонт из своего кармана.

По мнению самарского зоолога, чтобы избегать подобных ситуаций, когда дикие звери выходят к людям, необходимо делать специальные дороги и устанавливать знаки. Однако в случае, когда животные плывут из-за Волги, сделать ничего не получится. Вероятно, если сами люди не будут пугать зверей, то и у них не будет необходимости убегать из своего лесного дома. Телефон горячей линии Департамент охоты и рыболовства Самарской области - Савин Иван Николаевич 89297050402 (круглосуточно).

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