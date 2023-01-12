В Самарской области ожидается магнитная буря 19 января 2023 года

Самарцы могут почувствовать недомогание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область надвигается магнитная буря. Эта неделя будет спокойной, однако на следующей метеозависимым жителям региона придется подготовиться к изменениям в здоровье. О том, когда стоит ждать геомагнитной активности, рассказали специалисты Gismeteo.

– Геомагнитная активность придет в Самарскую область 19 января 2023 года. Ее индекс достигнет 5 баллов, – информируют синоптики.

Люди могут по разному реагировать на магнитные бури. Среди частых симптомов: головные боли, головокружение, перепады настроения, беспокойный сон, подъем или спад артериального давления. Чтобы смягчить воздействие солнечных возмущений, специалисты рекомендуют пить больше чистой воды, исключить вредную пищу, соблюдать режим отдыха и сна.

Хорошим способом поправить здоровье являются прогулки на свежем воздухе. Тем более, что погода в этот день будет благоволить жителям региона. По данным синоптиков, 19 января 2023 года температура воздуха составит всего -10, -11 градусов.

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