В Самарской области «Гранта» улетела в кювет и опрокинулась 12 января 2023 года

Авария произошла в Елховском районе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в четверг, 12 января 2023 года, в Елховском районе. Там легковушка улетела в кювет, пострадал водитель.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 22:58 на трассе «Красное Поселение - Заблоцкое». 59-летний водитель «Лада Гранта» ехал в сторону села Заблоцкое. На 3 км автодороги он нарушил правила расположения авто. Машина улетела в кювет, после чего перевернулась.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его доставили в медицинское учреждение.

Напомним, еще одна авария произошла в этот день в областной столице. В Железнодорожном районе иномарка сбила пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

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