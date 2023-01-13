Власти помогут в поиске бойцов из Самары, потерявшихся после обстрела в Макеевке

Представителям Минобороны уже переданы списки военных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарцам, чьи родственники-бойцы пропали после обстрела в Макеевке, окажут помощь в их поисках. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что родные военнослужащих уже обращались с этим вопросом к областным властям.

– Тревог сейчас много. Буквально вчера ночью звонил женам, мамам. Доводил до них информацию – жив, здоров, находится «за ленточкой», в расположении боевых подразделений, на связь выходить не может, – поделился глава региона.

Он также отметил, что списки самарских военнослужащих, чьи родные обратились за помощью, уже составлены. Их передали представителям Министерства обороны РФ для уточнения информации.

Напомним, прошедшие несколько дней губернатор провел в Ростовской области. Он проверил условия бойцов в воинских подразделениях, навестил в госпитале раненых военнослужащих и провел личный прием.

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